Accendono il camino e scoppia un incendio: abitazione distrutta dalle fiamme

Un'abitazione completamente distrutta dalle fiamme che l'hanno avvolta. E' successo domenica, intorno alle 13, a Glorie di Bagnacavallo, al civico 228 di via Glorie. A prendere fuoco è stata una casa abitata da una coppia di anziani in pensione che, dai primi rilievi, avrebbero involontariamente causato l'incendio accendendo il camino, quando probabilmente un pezzo di brace saltato fuori avrebbe dato il via alle fiamme.

Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco con partenza da Ravenna e Lugo, le botti di Ravenna e Cervia, la scala e il camion di supporto con le bombole. Nonostante il massiccio intervento dei pompieri, l'abitazione è stata completamente distrutta dalle fiamme. Sul posto, a livello precauzionale, anche un'ambulanza del 118 con il personale medico che ha visitato gli anziani.

Per i rilievi sono intervenuti la Polizia locale della Bassa Romagna e i Carabinieri della compagnia di Lugo, che ora indagheranno con i tecnici dei Vigili del fuoco per capire l'esatta dinamica dell'incendio. Via Glorie è stata chiusa nel tratto interessato per permettere i lavori dei pompieri. Sul posto anche una squadra di tecnici Enel per i controlli del caso, dal momento che la casa si trova vicino a una centrale.