Scoppia un incendio, tre garage in fiamme: intervengono i pompieri

Martedì pomeriggio i Vigili del fuoco di Ravenna sono intervenuti a Savarna, dove intorno alle 14.10 è scoppiato un incendio che ha coinvolto tre garage. Sul posto si sono precipitate due squadre con autopompa serbatoio e autobotte. I pompieri hanno subito dato il via alle operazioni di spegnimento delle fiamme, per poi passare alla bonifica delle strutture. Fortunatamente non risultano coinvolte persone nell'incendio, sulle cui cause stanno indagando i tecnici dei Vigili del fuoco.