Le fiamme distruggono delle attrezzaie, evacuati tre residenti e messe in sicurezza le bombole di gas

Incendio questa mattina, sabato, nella prima campagna ravennate. Ad andare a fuoco sono stati alcune piccole attrezzaie in via dello Scolone. Il rogo è divampato intorno alle 5 di mattina e sul posto si sono concentrate squadre dei vigili del fuoco giunte da Ravenna, Forlì e Cervia. Le strutture sono andate distrutte, ma è stata salvata un'adiacente abitazione, con tre residenti che sono stati evacuati incolumi. Le fiamme sono state estinte e l'area messa in sicurezza intorno alle 11.30. In corso di valutazione l'origine del rogo. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza anche alcune bombole di gas presenti nell'area dell'incendio. Sul posto anche i carabinieri e personale di Arpae.

