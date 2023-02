Terribile schianto in E45 contro il guardrail: è in condizioni critiche al Bufalini

Trasportato in gravissime condizioni all’ospedale “Maurizio Bufalini” di Cesena dopo uno schianto lungo il tratto ravennate della E45. L’incidente è avvenuto sabato sera, intorno alle 21, in corrispondenza dello svincolo di via Standiana. L’uomo viaggiava in direzione di Ravenna, quando, per cause in fase d’accertamento agli agenti della Polizia Stradale di Bagno di Romagna, ha perso il controllo della “Lancia Y”, schiantandosi contro il guardrail. Soccorso dai Vigili del fuoco, che lo hanno estratto dall’abitacolo, il ferito è stato stabilizzato dai sanitari del 118, che lo hanno poi trasportato in gravi condizioni al nosocomio cesenate. La superstrada è rimasta a lungo chiusa al traffico. Presente anche una pattuglia dei Carabinieri.