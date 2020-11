Non si accorge delle sbarre abbassate e si schianta contro il treno

Non si è accorto del treno in transito e lo ha preso in pieno. Grave incidente venerdì mattina a Faenza attorno alle 11, dove un 93enne a bordo di una Renault Clio stava percorrendo la Ravegnana da Faenza verso Russi quando, all'altezza del passaggio a livello all'uscita di Faenza, non si è accorto che le sbarre della ferrovia erano abbassate e che in quel momento stava passando un treno merci, fortunatamente a velocità ridotta. L'anziano si è quindi schiantato prima contro le sbarre, poi contro il treno in transito, con l'auto che nel violento impatto si è girata su se stessa di 180 gradi.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, che hanno poi trasportato il ferito all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Per i rilievi è intervenuta la Polizia ferroviaria di Faenza e i colleghi delle volanti del commissariato di Faenza, oltre al personale delle ferrovie. L'incrocio è stato chiuso al traffico, si consiglia di prendere strade alternative.

Foto Massimo Argnani