Cade violentemente a terra mentre fa skate con gli amici: 20enne finisce all'ospedale

Tanta paura per un incidente allo skate park. E' accaduto attorno alle 5 di martedì pomeriggio alla Polisportiva Ponte Nuovo, dove un ragazzo di circa 20 anni stava facendo delle evoluzioni con lo skate. Per cause ancora da chiarire, il giovane è caduto rovinosamente al suolo battendo con la testa.

Gli amici hanno immediatamente chiamato i soccorsi del 118, che sono giunti sul posto con ambulanza e auto medica. Il ragazzo è rimasto sempre cosciente ma, considerato il trauma cranico, i medici hanno deciso di trasportare il ferito con l'elicottero all'ospedale Bufalini di Cesena.