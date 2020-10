Carambola nel parcheggio del centro commerciale, ferito giovane centauro

Incednete nel parcheggio del centro commerciale Esp di Ravenna, nella prima mattinata di sabato, con un 18enne rimasto ferito e trasportato al "Bufalini" di Cesena con il codice di massima gravità. Secondo le prime ricostruzioni il giovane, in sella a una moto da enduro, per cause ancora in corso di ricostruzione da parte della polizia Municipale intorno ale 9 è andato a schiantarsi contro la fiancata di una Opel Mokka con a bordo una coppia. Per la violenza dell'impatto il 18enne è rovinato sull'asfalto riportando alcune lesione alla cervicale. Sul posto sono accorsi i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, coi sanitari che hanno provveduto a stabilizzare il ferito che è rimasto sempre cosciente per poi trasportarlo nel nosocomio cesenate per ulteriori accertamenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.