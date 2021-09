Ciclista amatoriale carambola sull'asfalto dopo un tamponamento

E' stato trasportato al "Bufalini" di Cesena in eliambulanza, con un codice di media gravità, un cicloamatore bolognese rimasto ferito nella tarda mattinata di sabato in seguito a un incidente stradale. Il sinistro si è verificato intorno alle 11.15 tra le vie Tasso e Manzoni quando, da una prima ricostruzione, l'uomo è stato tamponato da una Peugeot guidata da una ragazza ravennate. In seguito all'urto il 68enne è rovinato sull'asfalto e, sul posto, sono accorsi i mezzi del 118 e l'eliambulanza. Stabilizzato, il ferito è stato trasportato al "Bufalini" con un codice di media gravità mentre il personale della polizia Municipale ha proceduto coi rilievi per accertare con esattezza la dinamica del sinistro.