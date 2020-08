Collisione tra ciclisti, uno di loro viene centrato da un'auto: è in gravi condizioni

Trasportato con l'elimedica al Trauma Center dell'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena. E' alla Polizia Locale dell'Unione dei Comuni della Romagna Faentina la dinamica di un incidente stradale verificatosi sabato mattina, intorno alle 8, a Celle di Faenza, in via Celle. Al seguito delle prime indagini, un gruppo di cicloturisti, mentre procedeva in direzione Forlì verso Bologna sulla via Celle, quando si è scontrato tra di loro. Al seguito di quest'urto, uno dei ciclisti, 56 anni, è finito nella corsia di marcia opposta, venendo purtroppo centrato in pieno da un'auto che procedeva in direzione opposta. Le condizioni del ciclista, trasportato al bufalini di cesena, appaiono, sfortunatamente molto gravi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.