Devasta un bar e butta giù il semaforo, poi scappa: rintracciata l'auto "pirata"

L'auto che la sera di Pasqua ha devastato un bar di Ravenna e distrutto un semaforo in un rocambolesco incidente è rimasta senza identità per appena un paio di giorni. La Polizia locale di Ravenna, infatti, oggi ha rintracciato a Godo di Russi il veicolo ricercato, un Mercedes Classe B, in collaborazione con i Carabinieri del posto.

L'auto è stata sottoposta a sequestro, sono in corso accertamenti per risalire al conducente, contestare le numerose trasgressioni al codice della strada e assicurare il risarcimento di tutti i danni cagionati.