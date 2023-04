Nel weekend torna il Lugo Vintage Festival: oltre 300 espositori di abiti e vinili

Torna l'appuntamento perfetto per chi ama il mondo vintage: sabato 15 e domenica 16 aprile è in programma il 'Lugo Vintage Festival', un tuffo nel passato in un vortice di accessori, dischi, abiti, oggetti vintage ed eventi musicali nell’affascinante cornice del Pavaglione. Si tratta del primo dei due eventi annuali del festival, il prossimo in programma per il 14 e 15 ottobre.

Per gli appassionati e i professionisti dello stile e del mondo vintage, due giornate espositive di abiti, accessori e oggetti vintage, eventi musicali, vetrine allestite a tema e molto altro ancora in tutto il centro storico di Lugo. Sono oltre 300 gli espositori, che coloreranno i quasi due chilometri espositivi per queste due giornate, provenienti dalla provincia di Ravenna e da tutta Italia. A completare il weekend food truck, tattoo walk-in day, musica, mostre ed eventi collaterali.

La manifestazione è a ingresso gratuito, parcheggi nelle aree circostanti al centro storico. Orari: sabato dalle 10 alle 20, domenica dalle 10 alle 19.

Eventi collaterali

Anteprima 14 aprile

Gingerino Caffè: dalle 18:00 alle 23:30 djset

Sabato 15 aprile

area dedicata ai #vinili 12 POLLICI STREET

dalle 10 alle 19, Pescherie della Rocca: WALK-IN TATTO CONVENTION

dalle ore 15:30, Flexi Cuts: GENERAZIONE LP, in omaggio un disco a tutti gli under 18 per avvicinarli alla “musica che si tocca”.

dalle 10 alle 17, cortile della Rocca Estense: SWAP PARTY a cura de Gli Ecocentrici

dalle 18 alle 02, giardini pensili della Rocca: MUSICA LIVE e a seguire DJSET

Domenica 16 aprile

dalle 10 alle 21, giardini pensili della Rocca: MOSTRA COLLETTIVA + APERITIVO DJSET

LUCIO B – SIDE, una giornata interamente dedicata a Lucio Battisti: ore 16:30 talk con Claudio Maioli, Federico Savini e Matteo Garavini; ore 17:30 THE OTHER SIDE OF BATTISTI; djset con @acid_baffo e Damiano; ore19:30 INSOLITE INCURSIONI ITALIANE musica e parole con Glauco e @giacomoparolisi (Il Tenero).