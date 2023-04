Perde il controllo della bici e invade la corsia opposta: travolto da un'auto, muore un uomo

L'impatto contro un'auto non gli ha lasciato scampo: drammatico incidente lunedì mattina intorno alle 10.30 a Massa Lombarda in via della Resistenza, davanti al presidio ospedaliero. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine un ciclista di Castel San Pietro, 73 anni, è morto mentre viaggiava dal centro di Massa Lombarda verso Imola insieme al suo gruppo sportivo. A quanto sembra l'uomo ha perso il controllo della due ruote e ha invaso la corsia opposta, andando a sbattere sul parabrezza di una Mercedes che procedeva nel senso opposto di marcia. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi: l'uomo è spirato poco dopo nonostante il prodigarsi dei sanitari del 118. Sul posto la Polizia Locale e i Carabinieri