Violento scontro fra auto e bici: ciclista portato d'urgenza in ospedale

Una terribile botta in pieno centro abitato. E' accaduto intorno alle 13.30 in via Ragazzena a Castigione di Cervia, in prossimità dell'incrocio con via Borgo. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente: secondo le prime ricostruzioni, un uomo di circa 80 anni stava andando in bicicletta lungo via Ragazzena quando, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale di Cervia, si sarebbe scontrato con una Toyota Yaris guidata da una donna di oltre 70 anni che procedeva nella stessa direzione di marcia.

Nel contatto fra i due mezzi l'uomo ha finito per sbattere contro il parabrezza sul lato destro dell'auto per poi cadere rovinosamente a terra. Si sono subito mesi in moto i soccorsi con il primo intervento di una dottoressa di passaggio, poi sono giunti sul posto i soccorritori del 118 con auto medica e ambulanza. L'uomo, incosciente, è stato stabilizzato e poi portato all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità.