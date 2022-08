Senza patente e assicurazione salta la precedenza e investe un motociclista: 31enne in ospedale

Grave incidente stradale nel tardo pomeriggio di giovedì a Ravenna, in zona Bassette. Poco prima delle 17 una moto condotta da un 31enne ravennate è stata colpita da un'auto all'incrocio tra via Achille Grandi e via Giuseppe Di Vittorio. Nel violento impatto, il motociclista è stato sbalzato a diversi metri di distanza rovinando al suolo e riportando un trauma cranico e una frattura a un arto superiore.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118, che hanno trasportato il ferito in gravi condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena. La dinamica è ancora in corso d'accertamento, ma pare si sia trattato di una mancata precedenza da parte dell'auto, condotta da un 51enne senegalese residente a Faenza. L'automobilista, tra l'altro, è risultato senza patente e con l'auto non coperta da assicurazione, motivo per cui la Polizia locale di Ravenna ha sequestrato l'auto.