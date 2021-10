Supera le auto ferme al passaggio a livello e si schianta: scooterista grave in ospedale

Grave incidente giovedì mattina all'interno dell'abitato di Bagnacavallo. Intorno alle 11 un 76enne stava viaggiando in sella al suo scooter sulla San Vitale da Lugo verso Ravenna quando, giunto all'intersezione con via Stazione, ha superato le auto ferme al passaggio a livello che si immettevano in via Canale Naviglio, scontrandosi con una Citroen C3 condotta da una 56enne che da via Stazione si immetteva sulla San Vitale.

L'uomo è caduto malamente a terra e sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica che hanno trasportato il ferito, rimasto incosciente fin da subito, all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. La Polizia locale dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna è intervenuta per i rilievi di legge e ha chiuso la strada per circa 40 minuti per permettere i soccorsi.