Tragico schianto contro un mezzo pesante, una famiglia distrutta: muore il tennista paralimpico Andrea Silvestrone

Un tragico schianto contro un mezzo pesante e una famiglia distrutta. Sono tre le vittime della sciagura stradale avvenuta nel tratto ascolano dell'A14 Bologna-Taranto, in direzione nord. A perdere la vita Andrea Silvestrone, 50 anni, ravennate di nascita, ma di origini abruzzesi, campione italiano di doppio in carrozzina pluripremiato a livello internazionale, e due dei suoi tre figli, rispettivamente di 13 e 8 anni. L'altro figlio, di 12 anni, sarebbe ricoverato in gravi condizioni al "Torrette", dove è giunto con l'elimedica. Nello schianto, avvenuto all'interno della Galleria Castello a Grottammare (Ascoli Piceno), è morto anche il cane che viaggiava sull'auto della famiglia.

Il dramma si è consumato sabato mattina all'altezza del chilometri 300, in corrispondenza, fa sapere Anas, di un "cantiere di lavoro correttamente installato e segnalato", poco prima delle 11 e attualmente è chiuso il tratto compreso tra San Benedetto del Tronto e Pedaso. Si sarebbe trattato di uno scontro frontale su cui viaggiavano le vittime e il camion il cui conducente è rimasto illeso. A causa dei lavori in corso si viaggiava su un'unica carreggiata per cui uno dei due mezzi avrebbe invaso la corsia opposta. Silverstone era un campione nel tennis e nella vita, che dell'inclusività aveva fatto una vera missione e che proprio poco tempo fa era stato premiato in Comune a Pescara. Era stato testimonial della campagna "La vita è bellissima"