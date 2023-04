Pauroso scontro all'incrocio tra due auto: una s'impenna e finisce ruote all'aria

Rocambolesco schianto nel cuore della nottata tra sabato e domenica a Ravenna, in via Fano in corrispondenza di via Ancona. Per cause in fase d'accertamento della Polizia Locale, due vetture sono venute a collisione poco prima dell'1, una delle quali è finita cappottata sulla sede stradale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ed i Vigili del Fuoco. Uno degli automobilisti è stato trasportato al pronto soccorso per gli accertamenti del caso, illesa l'altra conducente.