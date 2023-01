Scontro fra due auto nel tardo pomeriggio: intervengono i pompieri

Si è rivelato non grave l'incidente che martedì pomeriggio è avvenuto a Cotignola. Il sinistro si è verificato attorno alle 18, quando due auto si sono scontrate per cause in corso d'accertamento. Sul posto sono arrivati i Vigili del fuoco del destaccamento di Lugo, che hanno messo in sicurezza i veicoli, mentre gli occupanti delle auto - feriti lievemente - sono stati affidati per le cure del caso al personale del 118. Sul posto anche la Polizia locale della Bassa Romagna per i rilievi di legge.