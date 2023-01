Scontro tra due veicoli all'incrocio: due automobilisti feriti

Incidente all'alba di venerdì mattina. Erano circa le 7.20 quando due auto, di cui una a Gpl, si sono scontrate all'incrocio tra via Chiusa e via Piratello a Lugo bloccando la viabilità. Sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco di Lugo, che hanno messo in sicurezza le auto.

Gli automobilisti feriti sono stati affidati alle cure del personale del 118. Presente sul posto anche la Polizia locale dell'Unione della Bassa Romagna per i rilievi di legge e la gestione della viabilità.