Si schianta contro il camion che riasfalta l'autostrada: muore sul colpo nella notte

Dramma mortale in autostrada venerdì sera, dove ha perso la vita una persona in un incidente mortale. Il sinistro si è verificato sulla corsia in direzione nord della A14 tra Faenza e Imola all'altezza del chilometro 54, poco dopo lo svincolo per Ravenna, alle 9.45. Un uomo, un 45enne, stava guidando a bordo di una Smart quando improvvisamente, per cause ancora in corso d'accertamento, ha tamponato violentemente un camion per la lavorazione dell'asfalto sulle autostrade.

L'impatto è stato violentissimo e l'auto si è accartocciata, tanto da richiedere l'intervento dei Vigili del fuoco di Faenza per riuscire a estrarre l'automobilista dalle lamiere. Troppo gravi le ferite riportate: l'uomo, F.B. le iniziali, è deceduto sul colpo. Sul posto si sono precipitati ambulanza e auto medica, insieme alla Polizia stradale di Forlì per i rilievi di legge. Al momento non è esclusa nessuna ipotesi, dal malore al colpo di sonno. Escluso invece il coinvolgimento di altri veicoli nell'incidente.