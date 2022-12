Tamponamento su via Dismano a Osteria: rilievi dell'incidente all'avanguardia in 3D

L'incidente stradale avvenuto attorno alle 14.20 di martedì in località Osteria, lungo via Dismano all'intersezione con via Lunga tra un'auto e un camion, è stato l'occasione da parte dell'Ufficio Infortunistica della Polizia locale di Ravenna per utilizzare per la prima volta la rivoluzionaria strumentazione di rilevazione sinistri "Leica BLK360".

Nella circostanza, dai primi accertamenti compiuti, è emerso che un'auto Peugeot 106 ha tamponato un camion in fase di arresto a causa dell'elevato traffico. Il conducente dell'auto ha riportato lesioni non gravi, per le quali è stato portato in ambulanza all'ospedale Bufalini di Cesena, mentre il conducente del camion è rimasto illeso, risultando anche negativo alla prova etilometrica compiuta sul posto.

Il sinistro ha provocato disagi alla viabilità, fortunatamente mitigati dall'impiego della nuova dotazione che consente una riduzione drastica del tempo impiegato rispetto alla classica rilevazione planimetrica e una precisione impensabile in precedenza. Tale strumentazione consente infatti una scansione laser in tre dimensioni che, nel generare una nuvola di punti in tempo reale, fornisce un modello misurabile attraverso la creazione e visualizzazione di una copia virtuale accurata e completa, in scala 1 a 1, dello scenario del sinistro. Tale tipologia di rilievo permette l'acquisizione dei dati della scena dell'incidente in maniera completa e accurata con benefici sia in termini di precisione (errori di misurazione inferiori al millimetro) che in termini di tempo, con il ripristino più rapido della viabilità compromessa dal sinistro.

Nel dettaglio, il laser scanner è dotato di un tablet con cui l'operatore di polizia può verificare in tempo reale l'attività dello strumento, il quale cattura 680.000 punti al secondo, scattando al contempo centinaia di foto in HD e impiegando per una scansione completa alla più alta definizione circa 1 minuto e 30 secondi (occorre effettuare almeno 3-4 scansioni in punti distanti tra loro circa 10 metri).