Travolto dall'auto mentre fa la spesa: rimane schiacciato contro un albero

Stava comprando frutta e verdura al mercatino quando è stato investito. L'incidente è avvenuto venerdì mattina, poco prima delle 9, nel cortile di un'abitazione fra Russi e Cortina lungo la via Brisighellese dove si svolgeva la vendita al dettaglio di prodotti ortofrutticoli. L'uomo, 55enne residente a Russi, si trovava in piedi nei pressi del gazebo di vendita quando nel cortile è entrata una Citroen C3 guidata da una donna, anche lei di Russi, di 82 anni. A quel punto la donna, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo dell'auto travolgendo l'uomo che è poi rimasto schiacciato tra il veicolo e un albero proprio accanto al gazebo. Sul posto sono immediatamente accorsi i medici del 118 con ambulanza ed elicottero. L'uomo, rimasto sempre cosciente, ha riportato importanti traumi da schiacciamento ed è quindi stato trasportato all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Sul posto anche la Polizia Locale di Russi per gli accertamenti del caso.