Violento schianto in curva: moto distrutta, centauro in ospedale

Poco prima delle 22 di martedì sera, tra Russi e Faenza, un ragazzo 17enne che viaggiava sulla Brisighellese in sella a una Malaguti Drakon, da Ravenna verso Faenza, all'altezza di una curva è venuto a collisione con una Renault Captur condotta da una ragazza che viaggiava in senso opposto. Nel violento contatto la moto è stata completamente distrutta e il motociclista è stato sbalzato a circa 20 metri dal punto d'impatto.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con due ambulanze, auto medica ed elicottero, con il quale il giovane è stato portato all'ospedale Bufalini di Cesena. L'automobilista, in stato di shock, è stata portata all'ospedale di Ravenna per gli accertamenti del caso. La strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia, sul posto i Carabinieri di Brisighella e una volante del commissariato di Faenza.