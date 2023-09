Individuato il ladro seriale di bici, sette i colpi durante l'estate

Al termine di un’indagine della Polizia Locale di Cervia, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ravenna, un cittadino italiano, residente a Cervia, è stato denunciato in stato di libertà come presunto autore di furti di biciclette avvenuti durante l’estate. Nel corso di una perquisizione domiciliare delegata sono state rinvenute sette biciclette di cui il soggetto non è stato in grado di giustificare il possesso. Le biciclette sono state sequestrate e poste a disposizione della Autorità Giudiziaria. Fondamentali per le indagini si sono rivelate le immagini della videosorveglianza cittadina e le denunce presentate da coloro che avevano subito i furti. Sono in corso accertamenti per individuare i proprietari delle biciclette rinvenute.