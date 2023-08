Inflazione e caro carburante pesano sul trasporto pubblico: biglietti del bus salgono a 1,50 euro

I rincari toccano anche il trasporto pubblico ravennate. Infatti dal 1° settembre entreranno in vigore nuove tariffe del trasporto pubblico locale in tutta la provincia di Ravenna. L’adeguamento tariffario, il primo dal 2014, è stato reso necessario dall’incremento dei costi di gestione. Come rende noto l'Agenzia della Mobilità Romagnola (Amr), alcuni settori stanno pagando severamente la difficile congiuntura del momento. Sul Trasporto Pubblico Locale si riflettono in modo pesante e diretto sia il costo del carburante, che oramai è a livelli altissimi per il secondo anno consecutivo, sia gli andamenti dell’inflazione. È servito un lungo percorso di coordinamento tra Provincie, Comuni e gestore che l’Amr ha aperto su tutti i bacini romagnoli per arrivare alla manovra che incide anche sulla capacità tariffaria.

Nella logica che ha caratterizzato il sistema tariffario anche in provincia di Ravenna, il principio alla base della manovra è stato quello di tutelare gli abituali utilizzatori del servizio, senza impatti per i titolari di abbonamento annuale che quindi non avranno alcun aggravio. Al blocco del costo degli abbonamenti annuali si affiancano in generale aumenti al di sotto del 3% per quelli sottoscritti da under 26. Ritoccate invece le tariffe di tutti i titoli di viaggio occasionali: biglietti di corsa semplice, giornalieri e multicorse, così come gli abbonamenti mensili, nelle varie tipologie zonali. Ad esempio il biglietto di corsa semplice da 1 zona passerà da 1,30 a 1,50 euro (validità 60 minuti), il multicorse da 10 corse da 12,00 a 14,00 euro e il mensile da 1 zona da 28 a 32 euro.

Le tariffe saranno adeguate anche sui canali digitali (app Roger, Mooneygo e Drop Ticket, e sistema StarTap per l’acquisto a bordo con carta di credito). Anche a Ravenna quindi la corsa singola passa da 1,30 a 1,50 euro. Il provvedimento è inserito nel quadro di revisione del sistema tariffario della Romagna, allineato a quanto già disposto in quasi tutte le province della Regione Emilia Romagna e più in generale nel Paese. Analoga manovra è già stata disposta nella Provincia di Rimini con decorrenza dal 1° luglio 2023 e dalla Provincia di Forlì-Cesena con decorrenza 1° settembre 2023.