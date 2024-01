Innovazione digitale a Russi, nel 2024 progetti per oltre 360mila euro

Il Comune di Russi prosegue il percorso, avviato da tempo, verso l'innovazione digitale e la semplificazione dei servizi ai cittadini. Nell'arco del 2023 sono stati fatti passi avanti all'interno di più aree dell'Amministrazione pubblica locale. La Polizia Locale ha introdotto l'uso dei palmari per i cosiddetti "preavvisi di sosta", posti sul parabrezza dei veicoli che violano il divieto di sosta/fermata, e per alcuni verbali di violazione del Codice della strada. Con questa modalità la lettura e la modalità di pagamento risulta più agevole per l’utente (inquadrando il QrCode presente sull'avviso) e la procedura di trascrizione dei verbali è automatizzata.

Lo scorso novembre l'Area Urbanistica e Ambiente ha attivato la modalità Pago PA per i servizi di pagamento online relativi all'Urbanistica. Inoltre, per i servizi Sportello Unico Edilizia e Prevenzione del rischio sismico, Urbanistica, Ambiente e Sportello Unico Attività Produttive, i cittadini o i tecnici incaricati possono effettuare il pagamento volontario dei diritti di segreteria in maniera autonoma, autenticandosi tramite SPID o CIE. I Servizi finanziari hanno sostituito l'applicativo per la gestione del Canone Unico Patrimoniale, passando ad una soluzione in cloud più sicura ed efficiente. Inoltre, grazie all'introduzione del nuovo software, il cittadino potrà gestire online in un unico punto, all'interno del portale dei pagamenti (https://portale-russi.entranext.it), tutte le sue pendenze tributarie.

L'Area Cultura e Sport ha consolidato la procedura di pagamento delle entrate tramite PagoPA per le tariffe di utilizzo in concessione dell'impiantistica sportiva, per le concessioni da convenzioni con società sportive per la gestione degli impianti sportivi, per le tariffe di utilizzo in concessione del Teatro comunale e delle sale per convegni e iniziative. L'ufficio Servizi alla cittadinanza ha attivato la modalità on-line per le iscrizioni al Centro Paradiso Estivo e per richiedere i voucher per la frequenza dei centri estivi (modalità solo cartacea fino al 2022).

Nel mese di dicembre 2023, grazie al contributo del PNRR, si è concluso anche il processo di digitalizzazione delle liste elettorali e di integrazione delle stesse nell'ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente). In tal modo, è stata dematerializzata la tenuta e l'aggiornamento delle liste elettorali. L'inserimento telematico dei dati elettorali permetterà ai cittadini di utilizzare i servizi in ANPR anche per la consultazione della propria posizione elettorale, per il rilascio in modalità digitale della certificazione relativa al godimento dell'elettorato attivo e per eventuali richieste di rettifica dei propri dati. Inoltre, questo tipo di gestione garantirà uno snellimento delle operazioni di aggiornamento del corpo elettorale, una semplificazione degli adempimenti degli Uffici elettorali e una riduzione dei costi di gestione, limitando l'utilizzo del materiale cartaceo.

Il percorso di innovazione prosegue anche nel 2024, con la realizzazione di ulteriori progetti finanziati dal PNRR per un importo complessivo di oltre 360 mila euro, il più rilevante dei quali è l'adeguamento del sito istituzionale alle nuove specifiche dell'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) e l'attivazione della piattaforma per appuntamenti/istanze on line (circa 155 mila euro).

"Stiamo lavorando - commenta Mirco Frega, assessore con delega all'Innovazione tecnologica e Semplificazione - per far sì che l'input nazionale, cioè trasformare la Pubblica Amministrazione nella migliore “alleata” di cittadini e imprese, si traduca in un’effettiva offerta di servizi sempre più efficienti e facilmente accessibili anche per i nostri cittadini. Si tratta di un work in progress, ma i primi risultati sono già sotto gli occhi di tutti".