Un viaggio di mille chilometri trasportata dalle acque dell'alluvione: l'insegna romagnola ritrovata in Puglia

Ha percorso più di mille chilometri trascinata dalla corrente dell'alluvione, partendo dalla Romagna e arrivando fino in Puglia. Ritrovamento curioso a Casalabate, piccolo borgo in provincia di Lecce che si affaccia sul mare. Nei giorni scorsi il presidente della Pro Loco locale Ilio Spalluto, a seguito di una segnalazione, ha recuperato un'insegna di legno molto usurata dalle acque del mare, in cui si intravedeva il nome 'Burson' riconducibile all'azienda vinicola Longanesi di Boncellino di Bagnacavallo, frazione fortemente colpita dall'alluvione di maggio, alla quale appartiene l'antico vitigno.

Del ritrovamento sono stati informati il sindaco di Casalabate Giuseppe Taurino e il consigliere delegato alla marina Alessandro Capodieci. L’insegna, con tutta probabilità trasportata dalle correnti marine durante l’alluvione, ha navigato per oltre mille chilometri sino alle coste salentine.

L'amministrazione comunale di Trepuzzi e la Pro Loco di Casalabate hanno quindi contattato l’azienda, la Pro Loco di Bagnacavallo e la famiglia Longanesi al fine di confermare l’appartenenza dell’insegna e, con l’occasione, promuovere un incontro istituzionale simbolico e per rinnovare un sentimento di solidarietà al popolo romagnolo, come già fatto in altri momenti.

"Il mare ha logorato l'insegna, ma la restituzione nelle mani dell’azienda assumerebbe le sembianze di un legame indissolubile tra il Salento e la Romagna, terre figlie dell’Adriatico - spiegano - Un vero e proprio gemellaggio tra le due comunità".