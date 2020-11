"Insieme contro il covid", un'iniziativa di raccolta fondi per il progetto "Grazie Babbo Natale"

Per le festività natalizie ed in virtù del contrasto alla diffusione della Pandemia Covid-19, "Insieme contro il Covid-19" è il motto che l'Associazione di volontariato Il Terzo Mondo ODV in collaborazione con Gruppo Consar, Cgil Ravenna, Spi Cgil Ravenna, Uil Ravenna e Uil Pensionati Ravenna, hanno condiviso con l'intento non soltanto di sensibilizzare più persone possibili per la prevenzione al Covid-19, fare un fronte comune e concreto assieme alla cittadinanza nel contrastare questa pandemia, ma anche prendersi cura del nostro corpo e tenere acceso in questo periodo natalizio uno spirito di solidarietà nei confronti dei bambini nonostante questo momento difficile e tragico.

Da sabato a lunedì 21 dicembre il progetto "Insieme contro il Covid-19" mette a disposizione della cittadinanza un "Kit Natale" composto da (mascherine, gel igienizzante e ottimi prodotti di bellezza e di salute per il corpo) tutto con una offerta minima di 15 euro. Per ordinare il proprio "Kit Natale" è sufficiente contattare i seguenti numeri: 3463189886 e 328 1455130 oppure inviando una mail all'indirizzo elettronico ilterzomondo@yahoo.it

Il ricavato andrà a sostenere la terza edizione del Progetto "Grazie Babbo" a cura dell'associazione di volontariato.