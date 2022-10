"Il tuo account è stato sospeso": Instagram non funziona, migliaia di segnalazioni

Moltissimi utenti di Instagram in Italia e all'estero lunedì stanno avendo problemi con il social network. Tantissime le segnalazioni su tutta la rete sui problemi di Instagram in queste ore, come il caricamento delle foto, la sospensione dei profili e della diminuzione del numero di follower. Lo conferma anche Downdetector che ha registrato un picco di avvisi di malfunzionamento. Qualche giorno fa anche il servizio di messaggistica, Whatsapp, si era bloccato.

L'account Instagram su Twitter conferma i disagi: "Sappiamo che alcuni di voi stanno riscontrando problemi nell'accesso al proprio account Instagram. Stiamo lavorando al problema, ci scusiamo per l'inconveniente".