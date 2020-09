Interventi urgenti sulla strada: via chiusa al traffico

Per lavori urgenti alla sede stradale, via Giacomo Matteotti a Cotignola resterà chiusa al traffico da mercoledì 16 a venerdì 18 settembre (escluso residenti). Nelle sole giornate di giovedì 17 e venerdì 18 settembre la fermata dell’autobus di via Matteotti sarà sostituita dalle fermate temporanee di via Pascoli per la direzione Lugo-Lavezzola e via Gramsci per la direzione Granarolo-Faenza. La fermata di via Matteotti sarà regolarmente ripristinata sabato 19 settembre.

