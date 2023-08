Torna Ironman, viabilità rivoluzionata: servizi navetta e come richiedere il pass

In occasione di Ironman 2023, la gara sportiva di triathlon più estrema e spettacolare che si svolgerà nel territorio di Cervia sabato 16 e domenica 17 settembre, si prevedono importanti modifiche alla viabilità nelle zone coinvolte per permettere lo svolgimento delle gare.

Per quanto riguarda Villa Inferno, l’organizzazione rimarrà la stessa degli anni precedenti. Per chi vive a Sant'Andrea, nel tratto di via Beneficio II Tronco verso via Bollana, via Bollana e vie limitrofe, saranno attive le navette nella zona artigianale di Montaletto (dove è possibile lasciare l’auto) e a Sant'Andrea. Per chi vive in via Cervara, via Pio la Torre, nel tratto di via Beneficio II Tronco verso le saline e vie limitrofe, verranno rilasciati i pass per transitare in una direzione (da via Confine a via Cervara) all'interno dell'aeroporto militare.

Vista la chiusura della via del Confine all’intersezione con la via Veneziana, chi ha necessità di andare in direzione sud (mare, Cesena, Cesenatico ecc.) deve svoltare nelle vie Celletta o Togliatti, proseguire in via San Giorgio e rientrare verso la S.P. 71 BIS e via del Confine. Chi deve recarsi in direzione nord (Pisignano, Cannuzzo ecc.) deve svoltare in via Rovescio, transitare su via Pozzo, via San Giorgio e via Celletta e rientrare in via del Confine.

Come ottenere il pass

E’ possibile richiedere i pass via mail a unitaeventi@comunecervia.it indicando: il nome del capofamiglia, indirizzo, i numeri delle targhe per cui si richiede il pass, un recapito telefonico. I pass verranno inviati via mail: per l’accesso all’aeroporto sarà necessario mostrare copia cartacea del pass o copia scaricata sullo smartphone. Si ricorda che ogni pass può contenere i numeri delle targhe dei mezzi di tutta la famiglia.

Per chi non ha la possibilità di inviare e ricevere mail, da mercoledì 30 agosto a mercoledì 13 settembre sarà possibile farsi fare i pass negli uffici dell'Unità eventi, in piazza Pisacane 2 a Cervia. Gli orari di apertura degli uffici sono: dal lunedì a venerdì, dalle 9 alle 13; giovedì anche dalle 15 alle 17. Come negli anni precedenti i pass riporteranno il nome del capofamiglia, l'indirizzo, i numeri di targa di tutte le auto della famiglia che hanno necessità di passare dall'aeroporto. Chi si reca negli uffici a farsi fare il pass deve avere con sé i numeri di targa.

Per informazioni: Unità eventi 0544.979196, unitaeventi@comunecervia.it Per motivi organizzativi, i pass verranno rilasciati fino al 13 settembre.