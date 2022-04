Irregolare in Italia nascondeva la droga nella camera dell'hotel: arrestato

I Carabinieri della Compagnia di Cervia - Milano Marittima, nel corso della scorsa settimana, hanno tratto in arresto due persone. In particolare i militari dell’aliquota radiomobile hanno arrestato un cittadino marocchino per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico i carabinieri si sono recati in un albergo di Pinarella e hanno proceduto alla perquisizione della stanza in uso all'uomo.

Lì il personale ha rinvenuto 15 grammi di hashish, un bilancino di precisione, 1.500 euro in contanti oltre al materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente. All’esito della perquisizione i militari hanno proceduto all’arresto dell’indagato, irregolare sul territorio italiano. Per tale motivo, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato, per la successiva espulsione, presso un centro di permanenza per il rimpatrio. Un altro arresto è stato eseguito, invece, per violenza sessuale.