Irruzione fredda, la neve imbianca anche la pianura. Pericolo ghiaccio nelle prossime ore

Nevicata coreografica e risveglio da brividi nel Ravennate. La neve ha fatto la sua apparizione non solo nell'entroterra, ma anche in pianura, imbiancando il faentino, con fiocchi anche nel territorio dell'Unione della Bassa Romagna e a Ravenna. Precipitazioni deboli, innescate da una piccola onda depressionaria proveniente dalla penisola iberica e dal Mediterraneo occidentale, che hanno trasformato la pioggia caduta ad intermittenza venerdì in fini fiocchi di neve non appena l'aria fredda di matrice artico-continentale ha fatto il suo ingresso anche in Romagna.

La neve ha quindi prima imbiancato le quote di alta collina, per poi fare la sua apparizione anche nella pianura pedemontana, giungendo lungo l'asse della via Emilia prima sotto forma di pioggia mista intorno per trasformarsi definitivamente in neve nella tarda serata di venerdì. Significativo il calo termico, con la colonnina scesa al di sotto dello zero, rendendo i fiocchi particolarmente asciutti. La neve è riuscita ad attecchire sui tetti, prati ed auto, poco più di un centimetro.

Strade nere in città e bianche nell'entroterra, con l'azione dei mezzi spargisale e spazzaneve sui passi. E' il ghiaccio il nemico numero uno dei prossimi giorni: l'effetto del rasserenamento del cielo atteso, unico alla presenza della neve al suolo, farà precipitare anche fino a 5 gradi sotto lo zero, con diffuse gelate, mentre domenica le massime faticheranno a superare i 3°C. L'aumento del campo di pressione porterà poi un periodo stabile, con cielo tra il velato e il nuvoloso per un flusso di aria umida nei bassi strati a metà periodo, ma senza precipitazioni, il tutto in un contesto freddo.