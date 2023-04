L’Accademia di Belle Arti alla mostra “The King” organizzata da Atelier Biagetti

L’Accademia di Belle Arti partecipa alla mostra “The King” organizzata da Atelier Biagetti nell’ambito della Design Week. Nell’ambito della Design Week di Milano (17 – 23 aprile) Atelier Biagetti presenta in anteprima, da domenica nella sede di piazza Arcole 4, all’interno della mostra “The King”, dedicata ad Elvis Presley, un pezzo inedito realizzato in collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Ravenna. L’opera si intitola “Love me tender” e si tratta di un tavolo basso in mosaico.

Una collaborazione promossa dall’assessorato alla Cultura e al Mosaico del Comune di Ravenna, con il coordinamento della direttrice dell’Accademia Paola Babini e di Daniele Torcellini, curatore della Biennale di mosaico contemporaneo. L’opera è stata realizzata da Daniela Guzzinati, Matteo Bertaccini e Alice Foletti, allievi dell’Accademia, diretti da Marco Santi, docente di tecniche del mosaico per il restauro.

Il risultato è un pezzo da collezione, nel quale l’utilizzo dell’incredibile tecnica musiva ravennate si distingue grazie all’impiego di materiali preziosi ed evidenzia la capacità di trattare la materia e rendere ogni superficie vibrante e infinita. Questo costituisce il primo di una serie di progetti, che vedrà il mosaico diventare protagonista della scena internazionale del design contemporaneo e che permetterà, attraverso la produzione delle opere, di finanziare borse di studio agli allievi che aderiranno al progetto.

“Il mosaico – dichiara Alberto Biagetti - rappresenta per me la poetica del ‘piccolo’ e dell’insieme; mi riferisco in particolare al mosaico nella sua forma più autentica, antica e bizantina, fatta di andamenti, materia brulicante che attraversa il tempo, immutata. Il mosaico non è solo una superficie ma una metafora della nostra anima, un ritrovamento in bilico tra antichità e futuro. Per me tutto nasce lì, a Ravenna per l’esattezza, in un piccolo mausoleo che con il suo cielo stellato continua a far sognare l’infinito”.

“Siamo molto felici - commenta l’assessore alla Cultura e al Mosaico Fabio Sbaraglia - che una realtà di primissimo piano del design italiano abbia colto con entusiasmo l’opportunità di collaborare con l’Accademia di Belle Arti di Ravenna per un progetto così importante. Il mosaico si conferma un linguaggio ricchissimo di potenzialità che nelle sue declinazioni contemporanee può essere protagonista negli ambiti più diversi. Quella sperimentata con Atelier Biagetti è una collaborazione molto preziosa soprattutto nella prospettiva di strutturare rapporti sempre più solidi tra il mosaico ravennate e il mondo del design”.

“L’Accademia di Belle Arti – aggiunge la direttrice Paola Babini - persegue l’obiettivo di garantire l’acquisizione di competenze di alto livello, spendibili nel mondo dell’arte contemporanea, della decorazione e del design. Collaborazioni come quella con Atelier Biagetti risultano preziosissime e siamo costantemente impegnati nel ricercarne e promuoverne di ulteriori”.