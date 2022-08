L'asilo nido dona abiti e lettini per neonati all'associazione di volontariato

Nel fine settimana l'associazione di volontariato ravennate Il Terzo Mondo ha ricevuto una importante donazione dall'asilo nido privato Domusnovas. Si tratta di abiti e 6 lettini, completi di materassi ed accessori, per neonati. Il materiale è stato consegnato da Laura Ridolfi al presidente dell'associazione, Charles Tchameni Tchienga. "In virtù dei molteplici corredi neonato in preparazione, è un gran bel gesto che ci permetterà di soddisfare tante famiglie indigenti regalando loro un sorriso", afferma il presidente della Onlus.