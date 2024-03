L’assessora ravennate a Bruxelles per un incontro su politiche del mare ed economia blu

L’assessora alle Politiche europee e alla Cooperazione internazionale Annagiulia Randi ha rappresentato il Comune di Ravenna a Bruxelles durante un incontro di coordinamento o organizzato dal network delle città European Maritime Day, nato a Ravenna in occasione dell’edizione 2022, e diverse direzioni generali e agenzie della Commissione europea. I vari rappresentanti dei Comuni di Ravenna, Den Helder (NL), Svendborg (DE), Brest (FR) e Cork (IE), insieme a rappresentanti della direzione generale mare della Commissione europea, dell’agenzia europea Cinea e del network delle città Atlantiche, hanno quindi discusso di progetti e politiche riguardanti il mare e l’economia blu.

La mattinata è stata operativa e di confronto, prima di tutto per approfondire le tematiche che saranno in discussione il maggio prossimo a Svendborg durante la Emd cities network round table, evento ufficiale del calendario degli European maritime days lanciato nel 2022 dalle città di Ravenna, Brest e Den Helder. Un’occasione per ogni città al tavolo di condividere su un palco europeo le proprie sfide strategiche che riguardano il mare, mettere a confronto idee e soluzioni e trovare grazie al network europeo eventuali opportunità di crescita.

“Un incontro – dichiara l’assessora Annagiulia Randi - che è uno dei frutti del lavoro che abbiamo avviato nel 2022, quando nel contesto di Emd abbiamo iniziato a progettare e animare un network europeo di città costiere. Oggi ci siamo confrontati direttamente sui nostri temi di maggiore interesse con la Commissione Europea a Bruxelles, con la quale stiamo inoltre organizzando la terza edizione di Emd cities network round table.

Un tavolo importantissimo di confronto, utile per il nostro network per ragionare su progetti, opportunità di finanziamento e strategie condivise.

Il nostro percorso prosegue a fine mese in Olanda, mentre a maggio saremo in Danimarca in occasione degli European maritimes days per guidare la tavola rotonda delle città del mare e un panel di alto livello sugli stessi temi e le opportunità europee. Ravenna rappresenterà agli EMD la sfida della transizione energetica, alla quale stiamo dedicando la massima attenzione per supportare i progetti del territorio che investono su indipendenza energetica e sostenibilità ambientale”.

L’assessora ha inoltre presentato il progetto Women 4 blue, col quale verrà realizzata attività di formazione e supporto all’imprenditoria femminile nei settori della blue economy, coinvolgendo la partnership locale per la costruzione di un network attivo e collaborativo sul tema che porterà alla costruzione di strumenti di policy per enti pubblici sovraordinati a sostegno del settore.

A supporto delle attività verranno coinvolti partner locali pubblici e privati (Autorità di sistema portuale e Fondazione Flaminia; Camera di Commercio Ravenna e Ferrara; associazioni di categoria; Agnes srl; Cooperativa la Romagnola; Conisub, ma anche organizzazioni ed associazioni come il Propeller, il Fidapa, il Comitato delle donne del porto. Verrà organizzata una giornata informativa, che si terrà al Centro di ricerche ambiente energia e mare di Marina di Ravenna, per presentare il progetto agli studenti delle scuole superiori ravennati e per descrivere le opportunità lavorative che il nostro territorio offre anche nei settori che il senso comune vede correlati più agli uomini che alle donne.