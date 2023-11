L'associazione e la banca fanno squadra e donano un ecografo di ultima generazione all'ospedale

Si è svolta stamattina la cerimonia di consegna di un ecografo di ultima generazione al Centro di prevenzione Oncologica-Senologia dell’ospedale di Faenza. L’attrezzatura è stata donata dall'associazione “Fiori d’Acciaio” e dalla Banca di Credito Cooperativo Ravennate Forlivese Imolese. All’evento erano presenti il Direttore del Presidio Ospedaliero di Faenza Davide Tellarini, la direttrice del Centro di Prevenzione Oncologica aziendale Dolores Santini, la responsabile dell'Unita'Operativa Senologia di Faenza Elisa Bucchi, la presidente dell'Associazione Fiori D'Acciaio, Patrizia Ruggeri, Enrico Ricci della BCC Ravennate Forlivese ed Imolese sede di Faenza e l'Assessore al Welfare del comune di Faenza Davide Agresti.

Ad aprire l’evento è stato il dottor Tellarini che ha ringraziato, anche a nome della Direzione Generale, l'Associazione Fiori D'Acciaio e la Banca di Credito Cooperativo per la collaborazione e il sostegno instaurato in questi anni con l’ospedale. Ciò ha consentito l’acquisizione di importanti attrezzature all’avanguardia per la diagnosi e il trattamento di importanti patologie. A seguire, la dottoressa Santini ha evidenziato come questo strumento sia fondamentale in senologia per una parte importante della prevenzione dei tumori della mammella, sia per lo screening, che per il follow-up.

La dottoressa Bucchi, responsabile della Senologia per il Presidio Ospedaliero di Faenza, ha sottolineato quanto il supporto e l'energia dell'Associazione Fiori d'Acciaio siano fondamentali nel percorso traumatico delle patologie tumorali mammarie e di quanto l'ecografo di ultima generazione oggi donato sia dotato di peculiarità per la diagnosi dei tumori che colpiscono la popolazione femminile. La presidente di Fiori D'Acciaio, Patrizia Ruggeri, ha rimarcato il ruolo importante delle associazioni per le iniziative a sostegno del percorso senologico, evidenziando come oltre all’aspetto tecnico, sia altrettanto fondamentale garantire la relazione e le cure di prossimità

Ricci, in rappresentanza della Banca Ravennate Forlivese ed Imolese, ha espresso soddisfazione relativamente alla capacità di improntare col territorio una collaborazione virtuosa rispetto ai bisogni della comunità. In chiusura l'Assessore Agresti, unendosi ai ringraziamenti, ha sottolineato il parallelismo fra emergenza Covid ed emergenza alluvione: se il primo è stato sinonimo di isolamento, l’alluvione al contrario ha evidenziato la necessità di fare comunità e dare risposte collettive, come testimonia ampiamente questa importante donazione.