L'associazione ravennate propone progetto per la sterilizzazione delle nutrie del Parco Teodorico

In seguito all’ultimo incontro con l’assessore con delega ai diritti degli animali, Igor Gallonetto, l'associazione Clama di Ravenna ha presentato un progetto di sterilizzazione delle nutrie del Parco Teodorico, reddatto in collaborazione con il biologo Samuele Venturini.

"Con la guida e la consulenza del biologo - spiega l'associazione animalista - sono già stati portati a compimento con successo sul territorio italiano delibere per la sterilizzazione di nutrie, come ad esempio a Castello D'Argile, in cui la situazione è molto affine a quella del Parco Teodorico. Viste le parole incoraggianti dell'assessore Gallonetto, che si è mostrato favorevole alla sterilizzazione per evitare uccisioni, ci auguriamo di ricevere una risposta positiva nel minor tempo possibile, in modo da attivare concretamente il progetto".

L’associazione e il Comitato di cittadini spontaneamente costituitosi a difesa del nucleo di nutrie del parco ravennate, da alcuni considerati “mascotte” di questa zona verde, attendono quindi un riscontro sul progetto di sterilizzazione che sarebbe a costo zero per l'amministrazione comunale.

"Un atto pratico, efficace e scientifico - assicura l'associazione Clama, precisando che gli animali sarebbero censiti e monitorati, sotto la guida del biologo Venturini - per limitare il numero di nutrie presenti nel parco. Ricordiamo che l’uccisione di queste porterebbe altri esemplari ad occupare i territori rimasti liberi". Un'azione che, secondo gli animalisti "costituirebbe per la città di Ravenna un importante passo avanti nella tutela di ambiente ed animali, concretizzando così le recenti modifiche della Costituzione".