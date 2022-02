L'iniziativa di San Valentino: palloncini rossi nel quartiere e un premio per la foto più bella

I commercianti di viale Alberti, via Brunelleschi, via Le Corbusier e strade limitrofe, tornano a lavorare assieme per la crescita complessiva del quartiere. Per l’intera giornata di lunedì, in occasione della festività di San Valentino, gli esercenti hanno abbellito la zona con centinaia di palloncini rossi attaccati agli alberi.

E nella giornata degli innamorati gli esercenti del quartiere Alberti mettono a disposizione anche un premio di 50 euro, da spendere in uno qualsiasi dei negozi associati, a chi entro lunedì pubblicherà sul social di viale Alberti la più bella foto dei palloncini.