La banca si mobilita per raccogliere fondi per gli alluvionati

La Cassa di Ravenna Spa, per sostenere le importanti raccolte fondi del Comune di Faenza e dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per fronteggiare i gravissimi danni causati dalla recente alluvione, ha attivato i seguenti conti correnti per favorire le donazioni che saranno senza addebito di commissioni:

- IT20V 06270 13199 T20990000808 intestato al Comune di Faenza

- IT66A 06270 13199 T20990000380 intestato all’Unione dei Comuni della Bassa Romagna

Anche attraverso questa tempestiva iniziativa, La Cassa di Ravenna Spa intende dare un segnale di sostegno alle famiglie ed a tutte le imprese del territorio colpite dall’alluvione, supportandole concretamente e con la massima disponibilità ed operatività.