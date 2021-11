La cultura attraverso lo sport: i coach ravennati incontrano gli studenti del liceo

È stato presentato martedì nella sede del gruppo Sapir il progetto “Cultura attraverso lo sport”, con cui l'azienda portuale di Ravenna si propone di far incontrare il mondo della scuola e quello sportivo. Il primo appuntamento ha visto protagonisti i tre coach delle società ravennati di volley (Emanuele Zanini, Porto Robur Costa; Simone Bendandi, Olimpia Teodora) e pallacanestro (Alessandro Lotesoriere, Basket Ravenna) che hanno dialogato con gli studenti del Liceo Scientifico Oriani a indirizzo sportivo, insieme al presidente di Sapir, Riccardo Sabadini. L’incontro è stato condotto dal giornalista Luca Suprani, redattore del Resto del Carlino di Ravenna.

I tecnici hanno raccontato il loro percorso, unico e personale, partendo però da basi comuni come la predisposizione al sacrifico, l’importanza di continuare a formarsi ed apprendere, la capacità di sapersi re-inventare e la necessità di prendersi il proprio tempo senza la smania di “arrivare” subito. La passione deve essere il motore di ogni cosa e va accompagnata da dedizione e professionalità per far germogliare la propria vocazione. Dopo il saluto finale di Giacomo Costantini, assessore allo sport, gli studenti hanno potuto visitare il terminal.

Nel corso dell’anno scolastico saranno i giocatori e i membri degli staff ad andare nelle scuole che ne faranno richiesta per illustrare il proprio mestiere all’interno del club. Contemporaneamente gli studenti saranno invitati ad assistere agli allenamenti e vedere come si lavora nei diversi comparti delle squadre. Infine, le classi saranno presenti alle partite casalinghe dei team al Pala De André e al Pala Costa.