La grande boxe torna al PalaCosta: arriva la 'Ravenna Boxing Night'

Sabato 2 dicembre, alle 17, nel PalaCosta, torna la grande boxe grazie all’evento Ravenna Boxing Night. La manifestazione, che è organizzata da Ravenna Boxe col patrocinio dell’assessorato allo Sport del Comune, prevede lo svolgimento di otto match di boxe mentre il main event consisterà nell’incontro tra i professionisti Francesco Bacchereti di Ravenna Boxe e Ivan Ettore Pari nella categoria dei pesi medi.

“Siamo consapevoli dell’importanza dello sport nella vita di tutti e dei giovani in particolare – afferma l’assessore allo Sport Giacomo Costantini – per questo cerchiamo di valorizzare ogni tipo di sport sia proponendo la nostra città per eventi di carattere nazionale e internazionale com’è successo in questi anni, sia cercando di incoraggiare e sostenere ogni tipo di attività sportiva per fare in modo che il ventaglio di scelta sia ampio e diversificato e ognuno possa scegliere di praticare quello che sente più vicino alle proprie attitudini. La boxe vanta a Ravenna una lunga tradizione, e ringrazio Ravenna Boxe che in questi anni sta facendo un ottimo lavoro di preparazione sportiva e di riavvicinamento degli appassionati attraverso eventi di questa portata”.

Ravenna Boxe nasce nel 2007 con l’intenzione di riportare Alberto Servidei, campione italiano europeo intercontinentale e sfidante al campionato mondiale di boxe, nella propria città; nello stesso anno vengono organizzati al Pala De André due campionati europei e nel 2009 un campionato intercontinentale; tutti gli eventi vengono trasmessi in diretta RAI riscuotendo un grande successo di pubblico con la partecipazione di oltre 2.000 spettatori. Dopo il ritiro all’attività agonistica di Servidei nel 2011, la società sportiva sviluppa il settore agonistico, partecipando in questi anni a tutti i più importanti campionati che si svolgono in Italia e diversi sono gli atleti convocati in nazionale.

Nel 2018 Ravenna Boxe riporta il pugilato al PalaCosta dopo 24 anni di assenza e l’anno successivo si ripete al Pala De André. Nel 2023 Ravenna Boxe ha organizzato, con questo ultimo, sei eventi tra cui i campionati regionali Elité e Rimini wellness. Ad oggi Ravenna Boxe può contare su 150 iscritti, da diversi anni è la prima società in graduatoria nazionale nella provincia di Ravenna e tra le prime dieci in regione.