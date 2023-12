La Romagna Faentina riceve il premio "Agenda Digitale 2023" per la gestione dell'alluvione

Attivare strumenti digitali per gestire le richieste di intervento, condividere informazioni con la popolazione, coordinare i volontari e le iniziative di solidarietà. Il tutto grazie a strumenti quali app per smartphone, mappe digitali aggiornate in tempo reale sulla posizione di frane e allagamenti, siti web per la stima dei danni e la rendicontazione degli interventi. Durante l’alluvione che nel maggio scorso ha colpito la Romagna, ci sono stati enti che hanno fatto tesoro delle competenze e delle risorse informatiche a disposizione per gestire l’emergenza e tra questi c’è l’Unione della Romagna Faentina.

Venerdì 1° dicembre, l’assessora regionale all’Agenda digitale, Paola Salomoni, ha consegnato la menzione speciale Premio Agenda Digitale 2023, durante una cerimonia al Ridotto del Teatro Masini di Faenza a Unione della Romagna Faentina, Comune di Cesena e Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Il conferimento è avvenuto a conclusione del Festival After Off, l’evento speciale di due giorni organizzato dalla Regione in collaborazione con l'Unione della Romagna Faentina per ragionare su come le tecnologie digitali possano essere utilizzate per gestire le emergenze.



Gli strumenti digitali possono essere una delle componenti indispensabili per fornire informazioni e servizi alla cittadinanza e alle imprese, specie in momenti di crisi ed emergenza, per cui, l’Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna ha deciso di costruire un quadro conoscitivo delle soluzioni digitali utilizzate nel corso dell’emergenza del maggio 2023 e ha raccolto alcune informazioni in merito a quali strumenti online sono stati attivati dagli enti locali del territorio per gestire volontari, richieste di intervento, informazioni e comunicazioni, donazioni e altri servizi legati all’emergenza. L'obiettivo è quello di favorire la disponibilità di soluzioni omogenee a livello regionale in modo che tutti i territori possano disporre di un set minimo di strumenti di base.

L’Unione della Romagna Faentina ha ottenuto il riconoscimento grazie all’uso della APPIO come canale informativo e l’ampia gamma di servizi online realizzati ed attivati e, in particolare, per aver reso gli strumenti digitali ampiamente accessibili estendendo la possibilità di presentare la domanda è stata estesa all’amministrazione di condominio, a professionisti, sindacati, caf per conto dei propri assistiti e infine anche a parenti o amici e per aver abilitato lo stato di avanzamento della domanda e la rendicontazione online delle spese anche per le domande presentate in forma cartacea.

L’Unione si è inoltre distinta per la produzione di mappe da consegnare al COC relativamente a vie alluvionate, posizionamento idranti e idrovore, edifici con appartamento al Piano Terra, Piano di pulizia per il centro urbano, verifica danni sugli edifici, edifici ispezionati da tecnici volontari con schedatura agibili, parzialmente agibili e inagibili, edifici vincolati ricadenti all'interno delle zone potenzialmente allagate, mappatura delle proprietà arginali, rilievo frane con geolocalizzazione di documentazione fotografica.

I risultati disegnano un impegno complessivo sulla gestione dell’emergenza molto intenso degli enti locali anche sugli aspetti digitali: i social network sono stati usati in maniera diffusa, soprattutto a scopi informativi; molto spesso sono stati usati moduli Google per raccogliere segnalazioni dalla cittadinanza e diversi enti hanno realizzato pagine web informative molto complete.