La scrittrice ravennate Ornella Fiorentini premiata al concorso “Fiori e Colori”

Domenica si è svolta a Fucecchio (FI) la cerimonia di premiazione del decimo concorso letterario internazionale “Fiori e Colori”, indetto da Club Laps Poeti e Scrittori d’Europa nel Mondo, nella splendida cornice della tradizionale Infiorata e in occasione della solenne processione del Corpus Domini. La scrittrice ravennate Ornella Fiorentini si è aggiudicata il primo premio nella sezione F per il libro di narrativa inedito “Ludmila e il lupo”. Si tratta di una raccolta di racconti per l’infanzia di prossima pubblicazione, scritta per ragazzi intraprendenti, come sottolinea l’autrice, che è stata premiata dall’assessore per le Pari Opportunità del Comune di Fucecchio e da Giuseppina Morelli, Presidente del Club Laps. I temi principali del libro sono il rispetto nei confronti degli animali, del pianeta Terra e l’amore tra genitori e figli, tra nonni e nipoti.