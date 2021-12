La sindaca di Conselice positiva al Covid: "Prestare la massima attenzione non è sufficiente"

Anche la sindaca di Conselice Paola Pula si aggiunge all'elenco dei primi cittadini romagnoli che negli scorsi mesi sono stati contagiati dal Covid. A comunicarlo è la stessa sindaca tramite i social. "Purtroppo anche io sono risultata positiva al virus e non so dove, né quando, ma ho contratto la malattia - scrive Pula - Ho sempre prestato la massima attenzione negli incontri che quotidianamente il mio ruolo comporta, ma ormai è evidente che non sempre ciò risulta essere sufficiente. Fortunatamente nel mio caso la malattia si è presentata con sintomi analoghi all'influenza, tranne la peculiarità della perdita di gusto e olfatto, e confido si esaurisca senza conseguenze. Mando un saluto affettuoso a tutte le persone che si trovano nella stessa condizione e mi sento di raccomandare il test rapido nei casi di sintomi, per essere sicuri di non essere trasmittori inconsapevoli del virus".

Tra l'altro, a partire da giovedì, in Emilia-Romagna sarà sufficiente risultare positivi a un test rapido per avviare la presa in carico da parte dell'Azienda Usl (senza più sottoporsi alla conferma del tampone molecolare). "È una possibilità prevista dal Ministero della Salute, considerato che i test rapidi avranno un valore elevato e non serve pertanto la conferma del tampone molecolare - commenta la sindaca Pula - Una scelta finalizzata a semplificare la presa in carico dei casi positivi e dei contatti stretti, assicurando maggiore velocità di gestione e migliore tracciamento. Vaccinatevi e siate prudenti soprattutto in ambienti chiusi. Stiamo attraversando nuovamente una fase complessa e per certi versi convulsa nella lotta al virus, ma abbiamo armi diverse e più efficaci e, anche se siamo stanchi, siamo una comunità forte e abituata ad affrontare e superare le difficoltà. Per parte mia continuerò a seguire le attività del Comune da casa e auspico di tornare completamente operativa al più presto".