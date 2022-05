La squadra nata su Telegram ha portato a Pinarella 250 persone per la 'Festa del Basket'

Una grande festa per i cestisti romagnoli. Al Parco di Pinarella di Cervia si è tenuta la Festa del Basket Libero, torneo interregionale a 8 squadre organizzato dal gruppo informale Rimini Basket Libero.

Una festa di due giorni che ha visto presentarsi circa 250 persone tra giocatori e supporter nelle giornate di sabato 21 e domenica 22 maggio. Le squadre in campo: Better Together Milano, Monza, Piemonte Basket Libero, Bologna Basket Senza Confini squadra 1 e 2, Altedo, Pisa e Rimini Basket Libero – formate da ragazzi dagli 8 ai 17 anni hanno giocato un torneo a due gironi. Ancora una volta gli accompagnatori si sono prestati a fare da arbitri per poi partecipare tutti insieme al pranzo comunitario di domenica 22 maggio nel Centro sociale del parco.

A organizzare la due giorni è stato il gruppo di genitori di Rimini, formato attraverso un passaparola su Telegram. In poco tempo è stato formato un gruppo di ragazzini tra gli 11 e i 17 anni che può contare su due allenatori.