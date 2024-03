La vincitrice di MasterChef a spasso per Ravenna: quell'amicizia "speciale" nata con Niccolò...

Che tra Niccolò Califano, il giovane medico ravennate che ha partecipato all'ultima edizione di MasterChef, e la vincitrice Eleonora Riso durante le riprese della trasmissione sia nata una bellissima amicizia è noto ormai da tempo, ed entrambi lo hanno confermato. Ma in tanti pensano che tra i due non sia nata solo un'amicizia. I due giovani aspiranti chef, però, sui social hanno sempre scherzato senza mai smentire né confermare nulla.

Un "indizio" sicuramente significativo, però, è sbucato ieri sui social: Eleonora, infatti, ha fatto una "gita" proprio a Ravenna. Su Instagram ha pubblicato un video in cui, in bicicletta, gira per le vie del centro storico e si ferma in edicola a comprare un giornale di gossip. Forse una frecciatina alle voci che si rincorrono su lei e Niccolò? Sta di fatto che, per un'uscita fuori porta, Eleonora abbia scelto proprio Ravenna... Sarà una coincidenza?