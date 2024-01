Lanciano fumogeni in campo durante la partita: denunciati due tifosi

Due tifosi del San Giuliano City sono stati denunciati per lancio di fumogeni allo stadio Benelli. Il fatto è avvenuto lo scorso 22 ottobre in occasione della partita tra il Ravenna e la squadra lombarda, valevole per la settima giornata del campionato di serie D girone D. Durante la partita l’evento è stato sospeso per alcuni istanti dal direttore di gara, proprio a causa del lancio di più fumogeni in campo da parte dei tifosi sangiulianesi, collocati nel settore ospiti dell’impianto sportivo.

Al termine dell’attività investigativa, svolta attraverso la visione e le analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, la Digos di Ravenna ha denunciato all’Autorità Giudiziaria due italiani, appartenenti alla tifoseria ultras della squadra ospite, che nel corso dell’incontro si sono resi responsabili del lancio dei fumogeni all’interno del campo - fattispecie delittuosa prevista e punita ai sensi dell’art. 6-bis legge 13 dicembre 1989 nr. 401. A carico dei due è stato avviato l’iter amministrativo per l’irrogazione dei provvedimenti di Divieto di Accesso a Manifestazioni Sportive.