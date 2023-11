Laura Pausini show a ViVa Rai 2: la cantante canta 'Romagna Mia' con Fiorello

In attesa del doppio concerto allo Stadium di Rimini (8-9 dicembre), Laura Pausini oggi è stata ospite da Fiorello a "ViVa Rai 2". E tra i due, nel ricordare le rispettive esperienze a Sanremo, a un certo punto c’è stato un remake fino alle origini, fino ai momenti vissuti in Romagna. In particolare Fiorello ha menzionato in diretta Riccione e l’Aquafan. “Saluto tutti i Riccionesi, che ci hanno sempre accolto”. Poi la sorpresa: “La Romagna e la Sicilia sono in qualche modo connessi anche in musica”. Come? La cantante di Solarolo e Fiorello hanno iniziato a intonare "Romagna Mia" sulle note di "Vitti ‘na crozza" e viceversa.