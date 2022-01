Lavorare nella ristorazione e nel turismo in epoca Covid: un nuovo corso di formazione

Scadono mercoledì 26 gennaio i termini per potersi iscrivere al nuovo corso di Iscom E.R., l’istituto per lo sviluppo del commercio e del turismo, dal titolo "Organizzazione e gestione del servizio e dell'impresa - Base", inserito nell'operazione "Servizi alle persone: turismo e ristorazione" finanziata dal FSE e dalla Regione Emilia Romagna.

Con questo percorso formativo della durata di 64 ore, dove si approfondiranno i gestionali in ambito turistico e ristorativo, le nuove tecniche di comunicazione con il cliente in epoca Covid, gli elementi di organizzazione aziendale, si formeranno i nuovi imprenditori della ristorazione.

I destinatari del corso sono persone che non possiedono conoscenze e/o competenze della materia e necessitano pertanto di una formazione che parte dalle basi per arrivare ai primi concetti di organizzazione e/o erogazione del servizio. Il corso si svolgerà dal 3 febbraio al 4 marzo 2022. Sede di svolgimento: Accademia del Gusto (Via del Pino 102/104 Ravenna).